Cardiogram lance une fonction de suivi du diabète de type 2

Rappelons que cette app permet deet vous aide à savoir comment se porte votre cœur. L'éditeur revendique des millions d'utilisateurs qui ont pu ainsi éviter une fibrillation auriculaire, une apnée du sommeil et, plus globalement, améliorer leur condition physique.A cela s'ajoutent d'autres options, comme la possibilité de partager certaines données avec son médecin, de suivre d'autres membres de sa famille ou une fonction de suivi et d'alerte en cas d'En outre, cette itération propose unCelui-ci est dédié au. Pour l’installer, il suffit d’un appui prolongé sur l’écran et d’appuyer sur le bouton (+) en haut à gauche pour ajouter un des deux widgets (petit ou moyen) disponibles. Attention ce dernier ne fonctionnera pas avec les Fitbit ou les Garmin.