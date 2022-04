Concurrence et App Store : pour Apple, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes !

nombreuses

. Cette situation est particulièrement marquée en Europe où-Commissaire en charge de la concurrence- semble ne rien lâcher et traquer le moindre comportement monopolistique ou abus de position dominante.Avec la publication du, la multiplication des condamnations au niveau des États membres ou des demandes de, Apple se fend donc d’une, montrant l'importance (voire la supériorité) de la concurrence au sein de l'App Store. Cet avis n’engageant qu’eux, il arrive donc, juste à propos, abonder dans le sens de la firme et soulignerLa première partie de l'étude se concentre sur, via d’autres appareils (Android, PC et consoles…) et d'autres marchés numériques.La deuxième cible lade l' App Store au fil des années (il y a maintenant 1,8 million d'applications contre 522 le jour de son lancement),. Dans ce paysage, Apple ne développe que(souligne le rapport pour nuancer la concurrence avec des applications tierces).La dernière porte sur ledans lesquelles les apps Pommées seraient tout simplement! On retrouve ainsi les réseaux sociaux, la nourriture, les voyages, le jardinage, les animaux ou les services de rencontres.dressant un tableau à charge contre Apple et! Aux États-Unis, Spotify serait 1,6 fois plus populaire qu' Apple Music parmi les clients d'Apple en termes d'utilisateurs actifs quotidiens ou de temps passé dans l'application, et Netflix serait 17 fois plus populaire qu' Apple TV+ Même si elle a récupéré plusieurs Oscars devant les autres services de Streaming, Apple TV+ ne pèserait qu’une part de 3%, et dans la catégorie lecture, elle ne serait que de 8%. Cupertino en profite également pour souligner son rôle proactif dans ce paysage actuel,. Enfin histoire de renforcer, Apple précise que l’ensemble des données utilisées pour l'étude proviendraient de Data.Ai ( App Annie ), une firme d'analyse bien connue dans le monde des apps.