iOS : les utilisateurs refuseraient de plus en plus la collecte des données à des fins publicitaires

Pour rappel l'ATT () permet aux utilisateurs de choisir s'ils veulent ou non être suivis par des applications tierces. Apparemment,, d'après une récente étude menée par la firme. En mai 2021, les taux d'adhésion auraient été d'environ 16 %. Maintenant, ce nombre serait passé à 25 % un an plus tard. En ce qui concerne les jeux, le nombre serait encore plus élevé, 30 % des utilisateurs auraient autorisé la collecte des données à des fins publicitaires.Précisons que ces chiffres sont basés sur une recherche mondiale tenant compte des 2 000 applications les plus populaires dans la base de données d'Ajust. Dans certains cas, les jeux les plus populaires auraient atteint des taux d'adhésion allant jusqu'à 75 %.