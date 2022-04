Google améliore la recherche avec "Multisearch" (ajout de mots à une image)

Multisearch

gris

Ce dernier permettra prochainement d'affiner une recherche par image, et ce, grâce à des mots clés.Ce dernier tient compte du contexte actuel et se veut particulièrement adapté auet aux, une pratique qui s'est étendue pendant la pandémie. Ainsi, si vous trouvez le jean de vos rêves mais que vous aimeriez bien savoir s'il existe dans une autre teinte, il sera possible d'ajouter -par exemple- le motà l'image dans la recherche.En pratique, il suffira d'ouvrir l'app Google , de cliquer sur l’icône Lens (l'appareil photo), d'effectuer une recherche à partir d’une photo (nouvelle ou stockée) et d'. Il sera également possible d'utiliser la barre de recherche Google, si celle-ci est insérée sur l'écran d’accueil de l' iPhone (via ledonc). Sur son blog , la firme indique toutefois, avant de déployer la fonction dans le reste du monde.