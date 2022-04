L'App ProtonMail se refait une beauté (+rachat de SimpleLogin)

la plus grande refonte de l'application

depuis sa sortie sur iOS en 2020. Cette mise à jour prend en charge le mode sombre, propose une interface intégralement revue pour une meilleure expérience utilisateur, le regroupement des mails en, un menu latéral repensé pour trouver rapidement des mails via des filtres (dont un nouveau filtre), un rappel pour les pièces jointes oubliées, ainsi qu'une optimisation des performances générales et des corrections de bugs.En sus,(à l'image de ce que propose Apple avec la fonctionvia iCloud) et la possibilité d'opter pour une adresse plus courte en @proton.me gratuitement, en sus du nom de domaine @pm.me réservé à la formule payante.Le programme nécessite 181,1 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 11.0 minimum.L'abonnement ProtonMail Plus d'un an est proposé via un achat intégré à 59,99 euros.