iPhone, iPad, Mac : les délais de livraison ne sont pas prêts de s'améliorer !

En effet, les sous-traitants de premier rang de la firme (ceux qui assemblent les iPhone et des MacBook ) viennent de suspendre leur flux en raison de nouvelles restrictions et de confinements -venant impacter une chaîne d'approvisionnement déjà limitée.C’est en effet ce que rapporteaujourd’hui, faisant écho aux rumeurs d’hier concernant. Ce dernier a du suspendre l’activité de ses usines de Shanghai et de Kunshan. Pour rappel, les deux sites sont consacrés aux iPhone , le fournisseur étant responsable de 20 à 30 % de la production mondiale. Un autre fournisseur, Quanta ( MacBook Air et MacBook Pro ) a révélé avoir arrêté ses lignes sur Shanghai depuis le début du mois. Par ailleurs,, qui font directement et indirectement partie de la chaîne d'approvisionnement de Cupertino, voient leurs activités perturbées.Evidemment,une mauvaise nouvelle pour ceux qui attendraient leur Mac Studio ! Ces derniers affichent déjà de 10 à 13 semaines de retard et devraient bientôt s’allonger jusqu’au mois d’août !