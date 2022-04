TikTok propose son outil pour créer des effets en AR à tous les utilisateurs

Green Screen

Time Warp Scan

les stéréotypes négatifs

encourageant l'examen de l'apparence de quelqu'un

les effets créatifs permettent aux créateurs de s'exprimer, de se divertir et de partager des histoires à travers un large éventail de formats attrayants et immersifs

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux : Mac4ever sur TikTok, c'est par ici !



Après plusieurs mois de test en bêta,. Il sera donc possible d'utiliser gratuitement les nombreux effets AR comme(simulant un fond vert afin de plonger le sujet dans un autre environnement) ou encoreLa firme indique que des outils et des ressources permettant de maitriser les effets seront mis à disposition et que la mise en place des effets Effect House sera soumise à certaines limites et que les créations qui favorisentou ceuxseront interdites et retirées de la plateforme.