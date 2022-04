iOS : le suivi des apps devrait coûter plus de 12,8 milliards à Facebook en 2022

[Pour cette deuxième année], nous pensons que le changement IDFA aura un impact sur les entreprises de près de 16 milliards de dollars. Encore une fois, la part la plus importante de cet impact (81%) proviendra de Facebook.

. D'après une nouvelle analyse du cabinet Lotame, cette deuxième année devrait toujours êtrepar d'importantespour ces mêmes sociétés (Facebook et YouTube en tête) qui se monteraient collectivement à environ. Mais ces dernières devraient tout de même se tasser un peu.En espèces sonnantes, cela représenterait pour environ. Mais il ne serait pas le seul concerné, Snap perdrait environ 546 millions de dollars de revenus, 323 millions de dollars pour Twitter et de 2,2 milliards de dollars pour YouTube. Toutefois, la firme d'analyse mise sur lesPour rappel, Cupertino a lancé l'ATT via iOS 14 le 26 avril 2021. Celle-ci a été immédiatement décriée par les entreprises dont le. Mark Zuckerberg s'était montré des plus virulents avançant déjà des pertes de 10 milliards de son chiffre d'affaires rien que pour 2021.