Pixelmator Photo améliore son interface et sa présentation

Cette déclinaison du logiciel de retouche photo -qui se destine exclusivement à iOS- apporte notamment des améliorations au niveau de lapour les photos et de la présentation de la pellicule.On découvre ainsi que le défilement dans le navigateur Photos est devenu beaucoup plus, avec une amélioration de l'apparence des vignettes dans les albums pellicule et photos. Une option a d'ailleurs été rajoutée afin d’afficher ou masquer un album. On notera de plus quelques corrections de bugs.Pour rappel,L'app fonctionne avec Photos et iCloud Photos et propose des outils faisant appel à l’IA. Elle coûte 7,99 euros, et nécessite iOS 14.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad