Hydra 2 : de nouvelles fonctionnalités (IA), une interface repensée

des techniques de fusion de plusieurs photos et de reconstruction par intelligence artificielle pour obtenir une photo plus belle et plus fidèle à la réalité

En effet, Creaceed -à qui l'on doit également Prizmo Go › OCR de poche - propose une refonte complète de l'application.Elle se dote de, qui vont permettre d'améliorer la qualité des photos prises par les appareils mobiles (smartphone ou tablettes). Pour cela on notera uneun éditeur photo intégré comprenant de nombreuses options (sans dégradation), des préréglages de styles pour aller plus vite et un nouveau mode manuel (temps d’exposition, ISO, balance des blancs...). En outre, l'application utilise un traitement entièrement réalisé sur l'iPhone (sans passer par un système hébergé sur un cloud), ainsi qu'un filtre permettant d’enlever les informations de géolocalisation, permettent de protéger au mieux la vie privée des utilisateurs.Ainsi, l'éditeur précise utiliser. Il citecomme la réduction du bruit photographique d’un facteur 30, l'augmentation de la résolution jusqu’à 110 mégapixels des photos prises à l'iPhone (avec un capteur de 12 mégapixels), un zoom optique et numérique jusqu’à 8x.. Elle nécessite au moins iOS/iPadOS 11.0 et tourne sous iPhone, iPad ou iPod touch ou version ultérieure.