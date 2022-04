Le Japon demande à Apple (et Google) d'autoriser des magasins d'apps et des paiements tiers

contribuer à créer et maintenir une concurrence juste et équitable

être respectueusement en désaccord avec un certain nombre de conclusions

concurrence intense à tous les niveaux

s'engager de manière constructive avec le gouvernement japonais

En effet, le gouvernement japonais vient de rendre un rapport peu favorable à la firme, annonçant uneLe Pays du Soleil Levant se ditet, en particulier, en ce qui concerne les. De même, il semble considérer que les CGU des deux firmes peuventaux développeurs et aux éditeurs.Enfin, sans trop de surprise, ilde 15 à 30 % versée à Apple pour les applications et les achats intégrés, et l'obligation de passer par l'App Store pour publier des programmes. En conséquence, le rapport conclut surD'après le secrétaire en chef du Cabinet, Hirokazu Matsuno, ces modifications -qui sont pour le moment proposées- entendentavec le rapport. Elle se dit aussi faire l'objet d'unemais qu'elle continuerait à