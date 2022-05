Son enfant dépense 2350€ en achats intégrés sur son iPhone (Apple le rembourse !)

des difficultés d'apprentissage

manque d'informations

on peut perdre tellement d'argent en quelques minutes

pas identifié l'activité inhabituelle sur le compte

pas protégé en bloquant les paiements suspects

Régulièrement, certains parentsdes achats conséquents effectués par leurs enfants, et notamment l'insuffisance de certaines protections au moment de la validation.Dernièrement, la firme californienne adeeffectués par un petite fille de 10 ans sur TikTok, et ce, pour la coquette somme de 2 012 livres (). Pour sa défense, le parent a expliqué avoir offert à Noël, un iPhone à son enfant autiste et présentant. Il n'aurait découvert l'existence des achats qu'à la réception des factures et aurait essayé -en vain- d'obtenir leur remboursements.Renvoyé vers le site d'Apple, il dénonce le, avant de préciser, qui n'aet qui ne l'a. Il estime également queMais, dans le cadre de l'enquête, Cupertino a en effet nié toute responsabilité car aucune option de sécurité parentale n'avait été activé pour cet iPhone . En effet, elle estime qu'elleintervenir en cas, par exemple si les paramètres de contrôles ont été activé et n'ont pas joué leur rôle. Ce qui n'a pas été le cas.En contactant TikTok sur ce compte, il a été constaté que l'utilisateur avait un statut vérifié et qu'il possédait quatre millions d'abonnés.. L'histoire se finit plutôt bien pour cette famille, puisqu'Apple a finalement accepté de rembourser le parent en totalité (uniquement parce qu'il y avait une escroquerie manifeste) et de lui rappeler l'existence de contrôles parentaux !