iOS 16 pourrait étendre la fonction "Relais Privé"

Relais privé iCloud

Masquer mon adresse e‑mail

Relais privé iCloud

la transmission des adresses IP des utilisateurs à travers les applications mobiles

. Le mois dernier, il se disait déjà qu'Apple pourrait aller plus loin pour protéger la vie privée avec des évolutions prévisible du côté deet-tous deux disponibles depuis l’automne dernier avec un abonnement à iCloud+.Pour Charles Manning, CEO de Kochava (une société de mesure d'analyse mobile), vu sa politique de confidentialité,. De son côté, Mike Brooks, de WeatherBug (éditeur d'applications mobiles) voit plus large et plus loin ! Il se questionne sur les améliorations possible au niveau des empreintes digitales (Touch ID pour les Mac qui en sont équipés ou une fois que les iPhone auront Touch ID sous l'écran ?).Rappelons que siétait étendu aux autres applications -et non plus seulement à Safari- cela permettrait de bloquer. D’autant que, certains développeurs étant parvenus à le contourner et à permettre à certaines applications de collecter des données utilisateurs.