Warcraft sur l'iPhone (et Android) dévoilé le 3 mai à 19H !

L’UNIVERS DE WARCRAFT®

PASSE AU MOBILE

Pensez à faire une croix sur votre calendrier !



Nous avons d’excellentes nouvelles à annoncer aux héros d’Azeroth en quête d’aventures à emporter ! Ne manquez pas l’évènement de streaming en ligne du 3 mai à 19 h (heure de Paris) pour découvrir notre nouveau jeu mobile prenant place dans l’univers de Warcraft.

Près de trois décennies plus tard,Blizzard fera une annonce le 3 mai, avec sans doute une beta dans la foulée.Les dernières rumeurs évoquent plutôt une sorte de Pokemon GO ou de Clash of Clans, des recettes qui fonctionnent déjà dans d'autres univers, mais Blizzard nous a souvent habitués à se démarquer largement de ses concurrents.