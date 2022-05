WhatsApp remet les statuts des utilisateurs au goût du jour !

En haut à droite, un petit point vert au niveau du cercle indique un changement de statut chez un contact.

En cliquant dessus, on arrive à une nouvelle fenêtre qui répertorie les changements.

Certains se souviendront du lointainou des channels IRC -où les utilisateurs pouvaient personnaliser à outrance leur statut de manière visible et interactive. Jusqu'à présent, le paramètre est caché dans la fiche d’info du contact, mais il semblerait que Meta entende leetles utilisateurs à yde plus en plus.Selon, une future mise à jour prévoit en effet quelques changements. Lorsqu'un contact mettra à jour son statut,, notamment dans le fil de discussion et pas seulement sous la photo du profil. De même,sans avoir besoin de réactualiser l’application ou la fenêtre.Pour le moment, cette fonctionnalité serait en cours de développement pour l’application bureau de WhatsApp Messenger , et devrait bientôt être disponible pour les utilisateurs d'iOS et d'Android.. Parmi les nombreuses fonctions dans les tuyaux, rappelons qu’il est question de nouvelles réactions, desde groupe, ou encore des appels vocaux jusqu'à 32 personnes.