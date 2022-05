WhatsApp déploie les réactions aux messages, Facebook suspend ses fonctions de localisation

Cette annonce a été faite par le CEO de Meta en personne, Mark Zuckerberg, sur son compte Facebook Comme prévu, les utilisateurs sur iPhone ou Android pourront réagir à un message de la même manière que sur Instagram, et ce, en utilisant n'importe quel émoji. Apparemment, il n'y aura pas de mise à jour à effectuer et l'option devrait arriver au fil des heures dans la journée. Pour les faire apparaitre, il faudra effectuer unPar ailleurs, Facebook a commencé à informer hier ses utilisateurs d'un changement inhérent à la confidentialité, et ce, via les notifications internes de l'application. En effet,Pour le moment, les raisons derrière cette décision ne sont. Une chose est sûre, toutes les informations relatives à ces fonctionnalités seront également supprimées des serveurs du réseau social. De même, cette décision ne semble concerner que Facebook et non WhatsApp Messenger (de là à se demander si cela ne cacherait pas un nouveau scandale...).