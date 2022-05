Réparation d'iPhone à la maison : la solution d'Apple est une grosse blague

Cupertino entend ainsi répondre à la demande croissante des utilisateurs (mais surtout des autorités) desans devoir passer par de coûteuses procédures en boutique. Or comme nous l'avions déjà observé, l'opération semble loin d'être accessible au plus grand nombre, d'autant qu'Apple vous prête deux valise d'environ 35Kg (!) pour la moindre réparation.Plusieurs YouTubers se sont donc, à savoir de changer un écran (volontairement) cassé :(ou à la grosse blague, c'est selon), tant la procédure est complexe, les machines difficiles à utiliser, et les outils pas réellement à la portée du premier venu. Pourtant, les deux compères de la vidéo semblent assez geek, pas trop idiots et sans mauvaise foi pour le coup. En fin de vidéo, ils déconseillent carrément d'utiliser ce programme, estimant queIn fine, il y a fort à parier que c'est précisément le but recherché par Tim Cook !Démonter un iPhone et remplacer les pièces défectueuse restera (pour le moment) une opération complexe, difficilement accessible à tout un chacun et qui nécessitera toujours un outillages assez lourd., tant que le produit n'aura pas été prévu, de base, pour être réparé plus simplement.