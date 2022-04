iOS : comment lire et modifier les métadonnées des photos sur iPhone et iPad

Ajuster

Ajuster

Ces dernières enregistrent, soit la date, l'heure, le lieu où la photo a été réalisée, l'emplacement de laquelle elle a été prise, ainsi que sa résolution, le type d'appareil....Pour y accéder, il suffit de se rendre dans l'app Photos et de sélectionner une image, puis dede l'écran pour faire sortir une petite fenêtre au bas. Ou encore plus rapidement deSi l'on se trouve proche d'un POI, en cliquant sur l’icône en(en bas à droite de la photo), on accède à un autre sous-menu pour, ce qui peut être bien pratique pour les amateurs de photos ne sachant plus vraiment où le cliché a été pris.Cependant, ces détails peuvent parfois être incorrectement enregistrés. Vous voudrez peut-être. Pour cela, il suffit d’appuyer surau niveau de la section à corriger. Ce bouton est disponible pour la date et l’heure et pour le lieu. Une fois les modifications faites, il suffira d’appuyer à nouveau surpour les valider.