Inko : le tableau interactif collaboratif de Creaceed est compatible SharePlay

Parfait pour la créativité à distance, les devoirs, ou simplement une discussion avec support visuel

La nouvelle mouture numérotée 2.3 ajoute ainsi la compatibilité SharePlay au tableau interactif et collaboratif de Creaceed. L'intégration de cette fonctionnalité apparue avec iOS/iPadOS 15.1 permet de partager une séance de dessin collaboratif à plusieurs lors d'une session FaceTime.selon l'éditeur. Attention toutefois,, mais les utilisateurs avec la version gratuite peuvent rejoindre librement un groupe initié par d'autres utilisateurs.. Le programme nécessite 18 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS 13.0 minimum, sur une Apple TV , ou sur un Mac sous macOS 11.0 minimum. L'application comprend une période d'essai gratuite de 7 jours et des forfaits en achat intégré s'échelonnant entre 1,99 et 99,99 euros.