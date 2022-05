Clap de fin pour l'iPod touch, le dernier des iPod tire sa révérence

tant qu'il restera du stock

Aujourd'hui, l'esprit de l'iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l'iPhone à l'Apple Watch en passant par le HomePod mini, et sur Mac, iPad et Apple TV. Et Apple Music offre une qualité sonore de pointe avec prise en charge de l'audio spatial - il n'y a pas de meilleur moyen d'apprécier, de découvrir et d'expérimenter la musique

L'iPod est un produit iconique permettant, en partie, le renouveau d'Apple en défrichant le chemin pour deux produits qui ont permis par la suite à Cupertino de se refaire une (sacrée) santé financière, l' iPhone et les AirPods (rappelons que les revenus de la gamme AirPods permettaient à Apple de gagner quasiment deux fois plus d'argent en 2020 que des firmes comme Adobe, Uber, Nvidia ou AMD).rappelant que l'appareil sera disponible à la vente(dont l' iPhone , qui lui aussi tient dans la poche) qui permettent de profiter d'Apple Music.Pour rappel, l' iPod touch de septième (et dernière) génération dévoilé en mai 2019 embarque un écran de 4 pouces (un peu juste de nos jours), une puce A10 Fusion et un stockage de 32, 128, ou 256 Go.(pour peu d'aimer le bleu). N'hésitez pas à nous dire quel(s) modèle(s) d'iPod vous a marqué dans les commentaires (pour ma part, c'est l'iPod Classic Gen4, dont je possède encore un exemplaire fonctionnel cf cliché en bas de page). L'iPod touch Gen7 à partir de 219€ au lieu de 249€