Batterie externe USB-C 100W à 69€ (-30€), kit de démontage pour Mac/iPhone/iPad à 19€ (-20€)

10 Mai’Ga Deals

La batterie Novodio PureWatt Max 100W d'une capacité de 26 800 mAH/96,48 Wh dispose(100W en sortie et 60W en entrée pour la recharge), et jusqu'à 9 recharges complètes d'un iPhone 12/12 Pro (ou 6,5 fois le plein d'un iPhone 12 Pro Max), tout en profitant de deux port USB-A QucikChagre 3.0 délivrant chacun 18W (il sera possible d'utiliser le port USB-C à 100W ainsi qu'un port USB-A à 18W simultanément). La batterie est actuellement proposée à 69,90 euros au lieu de 99,90 euros. La batterie externe Novodia PureWatt Max 100W à 69,90€ au lieu de 99,90€(à l'image de ceux que propose iFixit à 14,99 34,99 et 64,99 euros ). Le kit comprend notamment les embout Pentagone P5 et P2, Torx TR6 et TR8 et Tri-lobe (en Y) #00 nécessaires au démontage des MacBook Pro, Mac mini et iPhone. Le kit d'outils Novodio à 19,90€ au lieu de 39,90€