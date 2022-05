Lors de sa conférence, Google tacle Apple à propos du RCS et des iMessages

Nous espérons que chaque système d'exploitation mobile recevra le message et sera mis à niveau vers RCS, afin que vos messages soient privés, quel que soit l'appareil que vous utilisez,

a ainsi précisé un dirigeant lors de la présentation en ajoutant que Google comptait 500 millions d'utilisateurs actifs pour le protocole.Pour rappel, lepermet d’, comme la prise en charge des accusés de lecture ou le chiffrement. Contrairement à Google, Cupertino a en effet choisi d’intégrer ces dernières dans iMessage, qui n’est pas disponible en dehors des produits de la marque.Ce choix se matérialise également au, les échanges via iMessage étant en bleu et ceux vers Android (SMS) basculant en. Cette simple différence avait d’ailleurs généré une certaine polémique / discrimination au niveau des jeunes utilisateurs ayant ou non un iPhone Depuis quelques temps, certains s’interrogent sur la possibilité pour Apple d’appliquer ce protocole sur les SMS simples. Mais avec la réforme des normes européennes et l’obligation d’, la question pourrait bien se poser sous un autre angle, celui de