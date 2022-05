Steve Jobs ne voulait pas de carte SIM sur le premier iPhone

nous ne voulons pas d'un trou supplémentaire

Lorsque vous travaillez avec une personne tenace, en particulier lorsqu'elle veut obtenir une première version d'un produit la plus aboutie possible, et que vous devez aller à l'encontre de son opinion, assurez-vous d'appuyer votre argumentaire avec des données. Et ça devait être fait en équipe ça ne pouvait pas émaner d'une seule personne.

Tony Fadell poursuit ainsi la tournée de promotion de son livre Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making en répondant aux questions de l'excellente Joanna Stern lors d'une interview pour la chaine The Computer History Museum . L'ancien cadre d'Apple, déclarant aux ingénieurset prenant l'exemple des téléphones CDMA (et non GSM) ne nécessitant pas de carte SIM.et que cela pourrait freiner l'adoption de l'iPhone par les utilisateurs.Sur ce point, Steve Jobs a donc fini par entendre raison, mais cet esprit perfectionniste d'homme de produit (couplé à un caractère irascible) a parfois été à l'origine d'idées visionnaires et de produits qui l'étaient tout autant (à une époque où la firme faisait partie des challengers, une position très différente de celle de leader de l 'industrie).