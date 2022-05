Foxconn entend bien se spécialiser dans les véhicules électriques (Apple Car ?)

Alors que se clôt cette période de résultats, tout n'est pas rose pour tout le monde.par le contexte de pandémie (en Chine), de pénurie (dans le monde) et de tensions économiques (en lien avec le conflit en Ukraine).. Mais son CEO -Liu Young-way- s’est tout de même voulu rassurant.Malgré de nombreuses incertitudes sur le marché (pandémie, risques géopolitiques et l'inflation),, qui représentent un peu plus de la moitié de ses revenus totaux.