La bêta d'iOS16 aurait-elle plus de bugs que prévu...

Décidément toujours bien informé, Mark Gurman tweete sur la prochaine WWDC et en particulier sur la première bêta publique d'iOS 16 ! Il évoque en effet une sortie pour le mois de juillet, en parallèle de la 3e bêta pour les développeurs (soit un peu plus tard que prévu). D’après lui, les versions internes auraient en effet pas mal de bugs (ça promet !). Mais l'avenir ne serait pas figé pour autant et la situation pourrait encore évoluer, précise-il….