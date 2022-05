Biométrie : Mastercard lance le paiement avec le sourire (sans contact !)

Tap to Pay

PayFace

Il s’agit d’un programme de paiement biométrique qui permettra de payer par un simple sourire ou un geste prédéterminé.. Il s’agirait de s’enregistrer pour en bénéficier (via internet ? Sa banque? Son smartphone ?). La technique permettrait une reconnaissance d’un sourire ou d’un geste de la main ().La société affirme que. Cette démarche s’inscrit dans un, les organismes bancaires étant désireux d'utiliser la biométrie pour autoriser les paiements par carte., et les lois nationales ne sont pas toujours adaptées.Pour le moment, le segment évolue peu. Les services tels qu'Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay réduisent les risques mais entraînent également des coûts plus ou moins importants. En outre, depuis de nombreuses années, les banques essaient d'accéder à la puce NFC de l'iPhone (mais en vain). Il semblerait toutefois que les nouvelles lois au sein de l’Union Européennes puissent contraindre Apple à ouvrir sa puce.