Le navigateur Brave renforce ses options de sécurité

Privacy Hub

Certificate Viewer

Cette application est disponible gratuitement sur l' App Store (avec des achats intégrés à partir de 10,49€).Celui-ci propose un nouveausur iOS. Par ce dernier, l'application va montrer unde la manière dont les sites Web visités collectent et utilisent les données personnelles de l'iPhone . Cette dernière fait partie intégrante de la version 1.38 sortie hier, qui ajoute encore de nombreuses options pourAu menu, on trouvera des(notamment un système d'alertes et de collectes de ces dernières). De plus, l'application iOS dispose désormais de- une fonctionnalité qui était déjà disponible dans la version de bureau du navigateur Web. Les utilisateurs peuvent vérifier si led'une page Web est toujours valide ou non, ainsi que d'autres informations avancées à son sujet.