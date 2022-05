Les ventes de smartphones en chute en Europe (sauf les iPhone !)

l'inflation est à un niveau record et la confiance des consommateurs est en baisse

Après les Etats-Unis, Canalys se penche aujourd’hui sur le, avec une nouvelle étude trimestrielle. Dans un contexte toujours complexe,(contre 46,4 millions l’an dernier).Mais, comme à son habitude,. Boostée par la forte demande d'iPhone 13 , elle parviendrait à. De son côté, Samsung serait toujours en tête avec 14,6 millions d’unités vendues mais avec une baisse de 9% (et part de 35%). Xiaomi glisserait donc à la troisième place avec 8,2 millions d’unités. À noter la performance de realme qui, à la quatrième place, afficherait une énorme progression de 177% en un an.Côté explications, Canalys insiste sur les, accentuées par la guerre en Ukraine (qui accuserait un recul de 51% par rapport au premier trimestre 2021). De son côté la Russie serait également en baisse de 31%. Selon Runar Bjørhovde, analyste de recherche, les expéditions dans le reste de l'Europe n'ont diminué que de 3,5 % d'une année sur l'autre, ce qui montre que la demande reste intacte, même si. Ainsi, on ne connaîtraen fonction de la tournure des événements en Ukraine et de leurs impacts sur le reste du monde.