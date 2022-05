Et si l'iPhone 14 avait un écran toujours allumé, comme l'Apple Watch

Dans un fil de discussion sur Twitter dea en effet donné son avis sur la question.Pour rappel, les actuels iPhone 13 Pro et Pro Max sont équipés deMais l'analyste s'attend à ce que, idéal pour moins solliciter la batterie quand le téléphone est en veille et n'affiche que quelques notifications / données sommaires.Partant de là, certains n'hésitent pas à évoquer, qu'à l'instar de l' Apple Watch depuis la Series 5, l'iPhone 14 puisse hériter d'un, affichant des informations de base, telles que le niveau de batterie, l'état du réseau, les messages reçus, la date et l'heure, etc. En outre, Ross Young estime que la généralisation de l'écran ProMotion à tous les iPhone ne devrait pas arriver avant l'iPhone 15, soit en 2023.