Le calendrier de lancement de l'iPhone 14 risque d'être perturbé par les mesures sanitaires en Chine

difficile de rattraper le temps perdu

plutôt lent

Cette année encore, le Covid 19 a bien ralenti les chaines de production et la savante logistique d'AppleD'après, les sous-traitants seraient sous tension mais il seraitApparemment, Apple et ses fournisseurs travailleraient 24 heures sur 24 pour accélérer le développement, d'autant que le rythme de reprise à Shanghai serait. Cela risquerait d'avoir un. Certains diraient que c'est un peu la même chose chaque année depuis 2020...La firme devrait uniformiser les tailles de ses appareils : deux tailles standards contre trois précédemment (ce qui devrait simplifier et accélérer la production). En 2022, on aurait le choix entre 6,1 pouces (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et 6,7 pouces (iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro).