La puce A16 de l'iPhone 14 serait gravée en 5nm (comme l'A15 Bionic de l'iPhone 13)

Même pendant le pont de l’ascension, les rumeurs n’arrêtent pas.provenant d'une, qui prétend révéler les plans d'Apple pour ses prochaines puces.Au menu, il est question de la. Cette dernière serait gravée en 5 nm par TSMC (comme les puces A14, A15 et M1). Selon, TSMC prévoirait d'utiliser un processus dénommé N4P, mais il s'agirait en fait d'une version améliorée de troisième génération du processus 5 nm.De même, Apple travaillerait sur une. Pour rappel,(la puce M1 se basant sur les cœurs Firestorm et Icestrom de l'A14). Il devrait ainsi offrir des performances en hausse sur un seul cœur, plus importantes que les M1, M1 Pro et M1 Max sur ce point, tout en restant moins performantes lorsque l'ensemble des cœurs seront sollicités.Enfin, Cupertino réserverait un véritable bond au niveau des performances pour. Cette dernière serait apparemment la première puce à être gravée en 3nm par TSMC, Apple sautant complètement le processus en 4nm.