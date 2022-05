iPhone 14 Pro : l'A16 serait semblable à l'A15 Bionic de l'iPhone 13 (et autres rumeurs)

A16

le changement d'appellation serait tout au plus un but marketing

Emboitant le pas à Mark Gurman et bien d'autres,s'étend également sur la prochaine génération d' iPhone Cette semaine, leavait partagé quelques informations sur les prochaines puces d'Apple. Pour lui, la puce A16 du prochain iPhone serait fabriquée selon leet qui ne serait dotée que de quelques améliorations mineures. Cette dernière serait gravéepar(comme les puces A14, A15 et M1). Selon, TSMC prévoirait d'utiliser un processus dénommé N4P, mais il s'agirait en fait d'uneMais pour Ming-Chi Kuo, les processus N3 et N4P de TSMC ne seront pas disponibles pour la production de masse avant 2023, Apple devrait donc se rabattre sur les techniques N5P et N4. Il estime d'ailleurs que, qui est le processus actuellement utilisé pour l'A15 Bionic des iPhone 13 et de l' iPad mini Dans ces conditions, il lui apparait logique que Cupertino s'en tienne au N5P pour 2022.etEnfin,D'après Kuo, le MacBook Air redessiné -qui devrait sortir cette année- conserverait donc une puce M1 et non une M2. Pour rappel, le nouveau SoC devrait s'appuyer sur les cœurs performantset efficientsde l'A15 (). Il devrait ainsi offrir des performances en hausse sur un seul cœur, plus importantes que les M1, M1 Pro et M1 Max sur ce point, tout en restant moins performantes lorsque l'ensemble des cœurs seront sollicités.