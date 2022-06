Swift Student Challenge : les gagnants reçoivent leurs cadeaux (AirPods Pro, sweat-shirt...)

Vos compétences en codage ont été testées, et elles se sont déroulées avec brio. Vous êtes un gagnant confirmé du WWDC22 Swift Challenge. Le projet d'application Swift Playgrounds que vous avez créé montre votre engagement envers le codage et vos efforts dévoués pour donner vie à votre design. Chez Apple, nous apprécions ces qualités et sommes ravis de vous remettre ce prix exclusif pour votre travail acharné. Nous apprécions votre enthousiasme pour les technologies Apple et sommes impatients de soutenir vos futurs efforts de codage.

Pour rappel, il s'agit d'un défi annuel proposant aux étudiants de créer un projet Swift Playgrounds sur le sujet de leur choix.Pour cette année, ces derniers recevront un accès gratuit d'un an à son, ainsi que ungriffé WWDC22, un bonnet noir avec un logo Apple jaune et une série deinédits (comme les années précédentes). Et cette année, ils auront droit à un petit bonus, à savoir une paire d' AirPods Pro