iOS 16 peaufine la traduction en temps réel via l'iPhone

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 ! !

qui lui permet d'être utilisé pour traduire en temps réel des signes, des emballages, des notices, etc.Pour cela,Il convient ensuite d'appuyer sur leCette fonctionnalité sera très utile pour ceux qui voyagent / travaillent à l'étranger (au gré des mesures sanitaires).Pour rappel,. Et il était grand temps que Cupertino enrichisse son propre système pour être enfin concurrent.Apple a aussi ajouté de nouvelles actions rapides à utiliser avec cette fonctionnalité ou d'autres options en lien avec le texte. Les actions rapides permettent d'. Les informations sur les vols, les expéditions, les langues étrangères, les devises, les URL et plus encore peuvent être décryptées pour suivre les colis, effectuer des conversions, visiter les URL....