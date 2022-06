RoomPlan : une API pour créer des cartes précises en 3D d'un domicile avec un iPhone/iPad

Apple se fend d' une page officielle afin de présenter s(fenêtres, portes, mobilier, et éléments particuliers comme des miroirs). La nouvelle API permettra ainsi d'améliorer certaines expériences en réalité augmentée en scannant un espace intérieur et en analysant la disposition des meubles et ouvrant.. Apple évoque une utilisation pour l'architecture, le design d'intérieur, l'immobilier et l'hôtellerie. Plusieurs applications permettaient déjà de dresser rapidement des cartes grâce au LiDAR et aux caméras des appareils Apple, mais cette nouvelle API propose une analyse plus performantes, notamment pour les dimensions et la reconnaissance de divers éléments.