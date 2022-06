Defender arrive au sein de Microsoft 365 sur iOS/iPadOS/macOS, Windows et Android

l'expansion de notre portefeuille de sécurité avec Microsoft Defender pour les particuliers est la progression naturelle et passionnante de notre parcours en tant qu'entreprise de sécurité. Ce n'est que le début. À l'avenir, nous continuerons à rassembler davantage de protections sous un seul tableau de bord, y compris des fonctionnalités telles que la protection contre le vol d'identité et la connexion en ligne sécurisée

Les abonnés au service Microsoft 365 peuvent bénéficier dès aujourd'hui de la solution de sécurité Microsoft Defender sur iOS/iPadOS/macOS, Android et Windows.(actuellement en promotion à 49,50 euros et 64,90 euros ) et proposera sur iOS et iPadOS une protection contre le phishing (mais pas d'antivirus) et, ainsi que des conseils (sur macOS).. Cette nouvelle application pourrait sembler peu intéressante pour de nombreux utilisateurs, mais le tableau de bord pourrait permettre à certains de surveiller la sécurité des périphériques de la famille d'un simple coup d'œil. L'abonnement d'un an à Microsoft 365 Famille à 64,90€ au lieu de 99€ L'abonnement d'un an à Microsoft 365 Personnel à 49,50€ au lieu de 69€