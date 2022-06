Voilà pourquoi l'iPhone originel n'avait pas de fonction copier/coller

un journal d'historique tactile

Si les iPhone et iOS permettent désormais d'extraire du texte automatiquement en analysant des clichés ou des vidéos, cela n' a pas toujours été le cas, et certaines fonctions qui nous semblent pourtant nécessaires et basiques étaient absentes des premiers iPhone. Ken Kocienda revient ainsi à l'occasion d' un fil publié sur Twitter surL'homme qui, avant d'œuvrer sur la partie logicielle du premier iPhone, faisait partie de l'équipe en charge de la création de Safari, donne quelques informations intéressantes sur la genèse du premier iPhone, et, tout du moins dans le temps imparti avant la commercialisation des premières versions du système.Cette fonctionnalité est finalement apparue en 2009 avec l'iPhone 3GS et la troisième itération d'iPhone OS,, comme la loupe permettant de mettre en avant la sélection, l'apparition automatique du clavier virtuel,qui sauvegardait la position du doigt de l'utilisateur quelques millisecondes avant le dernier contact afin d'éviter tout déplacement involontaire du curseur, ou encore l'utilisation de WebKit (sur lequel Ken Kocienda avait œuvré de 2003 à 2005) et de mini page Web afin d'afficher les polices personnalisées.(qui a quitté Apple en mai 2017) e. La société a été fondée par Imran Chaudhri, concepteur de l'interface de l'iPhone, et Bethany Bongiorno, ex-membre de l'équipe œuvrant sur la division UI à Cupertino, qui ont ensuite été rejoints par nombre d'ex-employés d'Apple comme Patrick Gates (ex directeur de l'ingénierie d'iCloud, FaceTime et Messages) ou encore Ruben Caballero (vice-président de l'ingénierie chez Apple et membre de l'équipe en charge de l'iPhone originel) afin de travailler sur une mystérieuse technologieayant pour but de révolutionner les interactions entre l'homme et la machine.