L'app Nintendo Switch Online ne prendra plus en charge iOS 13

. Mais dans un tweet sur son compte japonais, Nintendo indique que vers l'été 2022, ils prévoient une nouvelle itération de Nintendo Switch Online . Cette mise à jour changera la donne et nécessitera au minimum iOS 14 et ne sera donc plus disponible pour les iPhone tournant en deçà. Rappelons que l’app permet de discuter de vive voix pendant ses parties, de voir si ses amis sont connectés, et d'utiliser des services liés à certains jeux, comme Animal Crossing: New Horizons Super Smash Bros. Ultimate et Splatoon 2