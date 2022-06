Instagram voudrait vérifier l’âge de ses utilisateurs via un scan de leur visage !

de fournir des expériences adaptées à leur âge

Ce dernier -développé par, une société tierce spécialisée dans les moyens de préservation de la vie privée pour vérifier l'âge- va estimer l’âge d’un utilisateur en scannant votre visage.Officiellement, il est nécessaire d’être âgépour créer un compte Instagram, mais pendant des années, la société a été plutôt laxiste dans l’application de cette règle. Jusqu'en 2019, il n’y avait mêmedemandant aux nouveaux utilisateurs leur date de naissance, et encore moins dede ces informations.Mais les choses semblent vouloir bouger puisqu'Instagram vient de publier un nouvel article de blog pour faire état de. Le réseau indique que cela devrait leur permettre de vérifier l'âge des utilisateurs sur Instagram, ce qui permettra. Parmi les solutions envisagées, on trouve -en plus de fournir une pièce d'identité- la, et donc d'utiliser une technologie capable de confirmer leur âge sur la base d'un selfie vidéo.Cette phase deest, pour l'heure, limitée auxmais devrait se développer si elle s'avère concluante. Ainsi, si un utilisateur tente de modifier sa date de naissance sur Instagram (de majeur à mineur et inversement), il lui sera demandé uneà l'aide de l'une de ces options.L'option du selfie vidéo est un peu détaillée. Il faut télécharger cette dernière après avoir suivi dessur son écran. Dans un second temps, elle est analysée avec Yoti, qui estime l'âge en fonction des traits du visage et partage cette estimation avec Instagram.. Ces derniers assurent que la technologie employée ne peut pas reconnaître l'identité de la personne et qu'elle se concentre uniquement sur l'évaluation de l'âge. Il reste plus que vraisemblable que certains ne trouvent à y redire en terme de confidentialité !