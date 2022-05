Instagram se lance dans les NFT !

Cette semaine, nous commençons à tester des objets de collection numériques avec une poignée de créateurs et collectionneurs américains qui pourront partager des NFT sur Instagram. Il n'y aura pas de frais associés à la publication ou au partage d'un objet de collection numérique sur IG

. Ainsi, Instagram propose une option dédiée aux objets de collections numérique, afin de prendre en charge ces jetons non fongibles.Certains y verront un lien avec Méta, avec la possibilité d’utiliser ses NFT Instagram dans un Métaverse global avec Facebook. ().. Cela sera mis à disposition de certains créateurs et collectionneurs et seront pris en charge la blockchain Ethereum et Polygon ainsi que les portefeuilles Rainbow, MetaMask et Trust.