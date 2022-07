Eion améliore son interface avec des outils translucides et des titres invisibles

Outils translucides

toutes les adresses internet qui sont ajoutées dans la description d'une image ou dans votre "A propos", ouvrent la page internet correspondante dans Safari

Escalator : pour naviguer plus facilement sur un stream

. Pour ceux qui ne connaitraient pas cette plateforme orientée vers la création, il faut passer quelques étapes pourson compte personnel et choisir ses thèmes de prédilection, qu'il sera possible de modifier ultérieurement. Dans un second temps, il faudra peut être un petit tempsafin de repérer et maîtriser les différentes commandes de cetteParmi les nouveautés, on notera justement: une barre transparente a été ajoutée en arrière-plan des outils, situés en bas de l'écran. Petit bonus, ces derniers vont également accompagner les images une fois postées en mode plein écran.Autre outil discret, les. Pour des questions de présentation, il est possible de. Il faut dire que lorsque l'on publie une image, le titre par défaut est la date mais il est possible de le changer. Désormais, le titre sera alors invisible par défaut et pour l'afficher il faudra simplement faire unsur l'image.Parmi les autres nouveautés, on notera aussi la détection des liens (). Les sauts de ligne, l'interlignage et la césure automatique des descriptions d'images et des "A propos" ont été retravaillés afin de proposer unavec trois tailles de texte.La volonté de ses concepteurs est ainsi de redonner le pouvoir aux créatifs des arts visuels tout en offrant un accès à n'importe quel utilisateur aux archives numériques de musées du monde entier. Notons que la plateforme propose aussi son système de like (mais cela s'appelle un ion, dont le total apparait sur chaque compte).Elle propose une approche plus éthique, tout en garantissant le respect des contenus, les droits d’auteur et les données de ses utilisateurs. Elle met à disposition un lieu de rencontre entre plusieurs photographes, peintres, designers, sculpteurs, plasticiens, graveurs, architectes, illustrateurs -confirmés ou amateurs- pour exposer leur travail mais aussi découvrir celui des autres.