Apple rame pour concevoir son modem 5G et s'en tiendrait au modèle Qualcomm pour 2023

Alors que les rumeurs évoquent l'arrivée d'un modem 5G made in Cupertino pour les iPhone de 2023, il semble qu'il faudra finalement faire preuve d'un peu plus de patience. En effet, le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien renseigné, a bien briqué sa boule de cristal et annonce sur Twitter que lFaute de grive on mange des merles, et(bien que les deux entités soient de nouveaux sous contrat depuis 2019). Pour rappel, Qualcomm avait prévenu les investisseurs que la firme devrait perdre 80% des commandes provenant d'Apple pour les modems 5G dès 2023 car Cupertino développait sa propre puce, en s'appuyant sur le rachat de la division modem d'Intel, rachetée pour 1 milliard de dollars en 2019. Apple finira certainement par trouver les solutions adéquates et proposer son propre modem au sein des iPhone, avec à la clé des économies, des performances satisfaisantes, et une meilleure gestion de l'énergie, mais cela ne sera peut-être pas aussi rapide qu'espéré.