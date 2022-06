Immortalis : Arm présente son premier GPU avec accélération matérielle du Ray Tracing

la mise en place de l'accélération du Ray Tracing sur Immortalis n'utilise que 4% du Shader Core, tout en offrant des améliorations de performances de plus de 300% grâce à l'accélération matérielle

Immortali (ou G715) sera ainsi(le Mali G710 le prenant en charge de manière logicielle), une technique permettant d'obtenir un rendu de la lumière plus réaliste et nécessitant de la puissance pour un calcul en temps réel dans les jeux. L'argument frappera certainement de plein fouet le cœur des gamers qui seront ravis de retrouver une technologie que l'on aperçoit (parfois) actuellement sur les PC (équipés des cartes AMD et Nvidia adéquates), PlayStation 5 et Xbox Series.. Selon Andy Craigen, chapeautant la division produits d'Arm, le Ray Tracing exige beaucoup de puissance et d'énergie tout en occupant physiquement beaucoup de place au sein des SOC, toutefois. Le Ray Tracing pourra également être mis à profit pour la réalité augmentée en permettant de mieux faire correspondre l'éclairage et les ombres à la réalité.(Samsung également annoncer l'accélération matérielle du Ray Tracing sur sa puce Exynos grâce à l'architecture RDNA 2 d'AMD), tout du moins sur Android, et il serait étonnant de ne pas voir Apple réagir sur ce point, les GPU des SoC pour smartphone de Cupertino étant généralement à la pointe de la technologie, caracolant en tête des benchmarks.