L'app Gmail fait le plein de nouveautés avec Material You (interface, stockage...)

Pour rappel, cette interface avait été présentée à sa dernière conférence dédiée aux développeurs qui était disponible pour les bêta-testeurs d'Android 12. Cette dernière va s’adapter à certaines préférences de l’utilisateur, une tendance plutôt à la mode en ce moment.On découvre ainsi un, comme le menu de navigation qui sera très légèrement plus sombre que le reste de la fenêtre. Dans le même ordre d’idée, lessont affichés en bleu alors que les e-mails non lus restent blancs. Enfin, Google a pensé à ceux qui ne souhaitent utiliser que Gmail, avec une. Par contre, les utilisateurs qui utilisentet/oupourront spécifier les applications qu'ils souhaitent inclure dans la nouvelle vue.. Le but est ici de permettre à ses utilisateurs de basculer facilement entre leur boîte de réception, les conversations importantes et de rejoindre des réunions sans avoir à jongler entre les onglets ou les fenêtres.et sera disponible pour Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline et les organisations à but non lucratif, ainsi que pour les clients G Suite Basic et Business., ainsi que pour les utilisateurs individuels de Google Workspace, mais cela ne sera pas disponible pour les clients de Google Workspace Essentials.Notons enfin que depuis la dernière mise à jour,afin d’éviter de devoir ouvrir une autre application ou un autre site Web pour la gestion de son espace de stockage. Ceci prend la forme d'unà gauche, le pourcentage de stockage utilisé et la quantité à laquelle vous avez droit avec votre abonnement. Il suffit de cliquer sur son avatar, en haut à droite, pour voir apparaitre une fenêtre avec ces précisions.