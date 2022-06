Apple pourrait-elle retirer TikTok de l'App Store US pour des raisons de sécurité nationale ?

Même avec le départ de Donald Trump, le sort de TikTok n'est guère enviable aux Etats-Unis. En effet, Brendan Carr -un membre de la FCC- a demandé à Apple et à Google de retirer l'application de leurs magasins d'applications, comparant la populaire plate-forme de médias sociaux à un loup dans la bergerie . Le commissaire a donc écrit une lettre ouverte aux deux CEO, Tim Cook et Sundar Pichai.



Dans cette dernière, il leur demande donc de prononcer cette exclusion invoquant la collecte et l'utilisation de données sensibles auprès d'utilisateurs américains. Pour cela, il s'appuie sur une enquête de... BuzzFeed indiquant que le personnel de TikTok en Chine aurait [eu] un accès général à des données non publiques des utilisateurs aux États-Unis.



Pour lui, il est clair que TikTok pose un risque inacceptable pour la sécurité nationale en raison de sa vaste collecte d'informations combinée à l'accès apparemment incontrôlé de Pékin à ces données sensibles. Par conséquent, je vous demande d'appliquer le texte brut de vos politiques d'App Store à TikTok et de le supprimer de vos app stores pour non-respect de ces conditions. Par le passé, c'est également ce que le précédent président des Etats-Unis avait retenu à charge contre la plateforme.





