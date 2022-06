Contrainte légalement, Apple autorise les moyens de paiement tiers sur l’App Store coréen

pour être un endroit sûr et fiable pour découvrir et télécharger des applications

La Telecommunications Business Act en Corée du Sud a récemment été modifiée pour exiger que les applications distribuées en Corée du Sud soient autorisées à offrir une option alternative de traitement des paiements. Pour se conformer à cette loi, les développeurs peuvent utiliser la solution d'achat externe StoreKit. Celle-ci permet aux applications distribuées sur l'App Store en Corée du Sud de fournir une option alternative de traitement des paiements intégrés. Les développeurs qui souhaitent continuer à utiliser le système d'achat intégré d'Apple peuvent le faire et aucune autre action n'est nécessaire.

Apple ne sera pas en mesure d'aider les utilisateurs avec les remboursements, l'historique des achats, la gestion des abonnements et d'autres problèmes rencontrés lors de l'achat de biens et services numériques par le biais d'une autre méthode d'achat.

. En effet, il s’agit duà avoir adopté une loi qui interdit aux magasins d’applications d'exiger des développeurs qu'ils utilisent leurs propres systèmes d'achat intégrés.La firme californienne -bien obligée de s’y conformer- vient doncIls peuvent désormais proposer à leurs utilisateurs des moyens de paiement tiers, et ce,, qui a été conçu. La firme revient sur le contexte en rappelant qu’il s’agit d’une obligation légale et locale :Comme aux Pays-Bas, Apple prévoitet précise que certaines options (notamment au niveau du partage familial) seront exclues en raison de leur fonctionnement.Cupertino fournit enfin des informations sur les fournisseurs de services de paiement approuvés en Corée du Sud, mais ces derniers sont toujours la possibilité d’avoir recours à celui de leur choix, à condition qu’il réponde: détenir un système de traitement des paiements sécurisé et un bilan établi en matière de protection de la vie privée des utilisateurs.. Quoiqu’il en soit, la porte commence à s’entrouvrir et il est très probable que d’autres pays viendront la pousser…