Rumeur : seuls les iPhone Pro disposeraient chaque année d'une nouvelle puce

La rumeur n'est pas nouvelle et nous avions déjà évoqué la possibilité que(une version Max prenant la place du mini)(avec 5 cœurs et 6 Go de RAM) que l'on retrouve actuellement au sein des iPhone 13 Pro et Pro Max (les iPhone 13 et 13 mini disposent de 4 cœurs GPU et de 4 Go de RAM), ce qui permettrait à Apple de proposer tout de même des performances en hausse entre les modèles de base des iPhone 13 et 14.Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo ajoute aujourd'hui que ce changement ne serait pas lié à la pénurie actuelle de composants mais. Apple rendrait ainsi les modèles haut de gamme encore plus attirants grâce au SoC exclusif, ce qui permettrait d'augmenter les ventes des modèles Pro par rapport aux modèles de base (et donc les profits).Pour rappel,(iPhone 14 et iPhone 14 Pro)(iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max). Ainsi, les deux versions seraient disponibles dans les deux formats (ce qui a du sens) et le mini ne serait plus proposé au catalogue (il semblerait que les ventes aient été décevantes, pour ce format intéressant, mais peut-être vendu un peu trop cher).