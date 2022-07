France Identité arrivera en version bêta sur l'iPhone, avec iOS 16

C’est en effet ce que vient dele compte officiel du service sur TwitterPour le moment,, qui n’est ouvert actuellementqu’aux smartphones sous Android. Seuls 1000 personnes avaient d’ailleurs pu s’inscrire au lancement de ce dernier, mais France Identité vient de rajouter 1000 places supplémentaires (pour ceux qui seraient intéressés et rentreraient dans les petites cases.Cette nouvelle application devrait permettre, notamment d'utiliser la carte d'identité biométrique pour prouver son identité en ligne ou lors de démarches en personne. Elle permettra également de fournir quelques informations (par exemple le fait d'être majeur).D'après un décret du 27 avril 2002 , les utilisateursse servir de l'application (il s’agit d’un simple choix) pour scanner leur carte biométrique, via un système reposant sur la. Ainsi, les données resteront stockées dans la carte et il ne sera pas possible de s'en passer dans les prochaines années.