iOS16 peaufine la personnalisation des fonds d'écrans (police, widgets, calendrier...)

Loin de s'arrêter en si bon chemin (même s'il faudra une carte routière pour s'y retrouver dans les options disponibles), la troisième bêta propose quelques améliorations supplémentaires.Au niveau de la police de temps d'écran, on en compte désormais, y compris une version plus fine que les précédentes (il faut dire qu'elles étaient vraiment très, très rondes), et une autre encore plus épaisse !Pour des raisons de confidentialité,(ces dernières sont désormais floutées). Pour avoir accès à ces informations, il faudra tout simplement déverrouiller son smartphone.L'image va en effet se déplacer vers le bas lorsque les widgets sont utilisés, et vers le haut s'il n'y a pas de widgets placés. Dans les versions précédentes de la version bêta, les widgets se chevauchaient donnant un aspect brouillon peu gracieux.. On accède alors à une toute nouvelle présentation et une multitude d'options (ce qui garantit de longs moments pour personnaliser son iPhone , encore plus si on touche aux widgets). iOS 16 propose plusieurs catégories : Sélection, Photos suggérées, Météo, Emojis, Collections, Color. Une fois son choix fait, il est possible de modifier les éléments qui s'affichent à l'écran.(de nombreuses options et un fond qui s'adapte au temps qu'il fait) ou encore les Rappels.: il est possible de changer la Police (très, très ronde par défaut) ou la couleur (pour trouver la bonne harmonie avec son wallpaper, y compris le retour du Poisson Clown !).