Les AirPods 2, toujours un "bon plan" ? (Où les trouver moins chers ?)

petite poche

Parmi les nouveautés de ce modèle âgé de seulement 3 ans,, en option. Il ne sera pas MagSafe (la technologie est trop récente), mais permettra d'utiliser un chargeur Qi standard, y compris dans la voiture.: semi-intra, ils rentrent à peine dans les oreilles, suffisamment pour conserver un bon son.: passer d'un Mac à un iPhone est parfaitement fluide avec les modèles d'Apple, grâce à la puce W1.Contrairement à la plupart de ses concurrents,, ce qui permet de le placer facilement dans ladu jean. On peut aussi l'ouvrir avec une seule main.Avec une bonne dynamique générale, les AirPods sont dans la moyenne, avec un son claire, des graves relativement présents, et pas de trous dans les aigus. Finalement, beaucoup aiment le son très homogène des écouteurs d'Apple, qui permettent d'écouter presque tous les styles sans restrictions.: les microns sont loin de la bouche et captent mal le son en environnement compliqué -mais c'est le cas de la plupart des modèles du marché, y compris les derniers AirPods Pro dont la tige est encore plus courte !Par rapport aux AirPods 3, le prix des AirPods 2 est resté relativement abordable, autour d'une grosse centaine d'euros.